「建商被營造成本高漲嚇壞了！」中華民國不動產聯合總會理事長林正雄表示，營造成本從去年5月至今，短短一年來漲幅高達六成！正因為無法推算營造成本，建商紛紛採先建後售或是暫緩推案，因此預期2022年的成屋轉移與預售屋推案量，估將年減約8％，呈現「總戶數減少、價格卻上揚」的現象。

受疫情、打房、升息等不利因素干擾，近期房市買氣明顯受到影響！對此，林正雄指出，政府一連五波打房已見到成效，但手段過於激烈，尤其是「房地合一2.0溯及既往」、「全面限制預售屋換約轉售」兩項惡法，籲請政府懸崖勒馬！

林正雄表示，央行限貸令政策大幅調降一般土建融貸款成數，不僅讓建商購地自備款大幅提升，而且建商當初購買土地時，還沒有購地必須要在18個月內開發的限制，若不在時效內開發土地、銀行還會提高貸款利率，目前已有銀行開始對建商抽銀根，建商私下叫苦連天！

林正雄進一步表示，立法院下個會期預定要審議的「平均地權條例」修正草案，其中一大重點就是「全面限制預售屋換約轉售」！他抨擊說，憲法保障人民有購屋權，但預售屋限制轉移根本是限制人民的財產權，打房不應該打到如此，「打死房地產或送加護病房，對產業、對勞工都是傷害！」

值得一提的是，富旺國際董事長林正雄身兼中華民國不動產聯合總會理事長、台中市不動產開發公會理事長，雖然事業與公會業務兩頭忙，仍抽空攻讀東海大學EMBA，日前已順利畢業。據悉，今年8月25日即將改選的台中市不動產開發公會，林正雄可望繼續掌舵！