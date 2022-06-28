美國聯邦最高法院24日撤銷墮胎權利，推翻50年來「羅伊訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決，此舉更加劇了兩黨對立以及民族分裂的社會現象。近期一名猶他州(Utah)女議員發言遭網友圍剿，她稱「女性可以控制精液進入」以力挺反對墮胎的立場。

WATCH: Utah, Rep. Karianne Lisonbee



"I do trust women enough to control when they allow a man to ejaculate inside of them and to control that intake of semen." pic.twitter.com/TQmuuyf49D — BNN Newsroom (@BNNBreaking) June 25, 2022

綜合《新聞週刊》、商業內幕等外媒報導，就在「羅伊訴韋德案」遭美國最高法院推翻後當天，該名共和黨女議員莉森比（Karianne Lisonbee）告訴記者，「今天剛收到一則訊息，內容寫著『我應該想辦法控制男人射精，而不是女性懷孕』。」

她心裡不是滋味，因為這顯然意味著「我不相信女性有能力做出選擇控制自己」。對此，她給出的回應竟是「我相信女性掌握了選擇權，包括什麼時候允許男性射精，以及控制射精的量。」

荒謬言論掀起社群平台撻伐一片，有網友直言，「這句話明顯在選擇懷孕之間劃出一條界線，你把所有責任推給女性，難道『強姦』也有選擇權嗎?你相信男人會乖乖戴套嗎?所有人都負擔的起節育嗎?」

「這就是為什麼美國正在倒車…」、「反墮胎人士說得滿嘴崇高，我敢肯定，讓墮胎變成一種選擇是他們想要遇到的情況，只是還沒意識到。」、「她不相信外遇嗎?」

隔天她又緊急發聲明澄清，「我那天一開場說得很清楚，我會致力於為性侵受害者制定保護法案。美國社會的鴻溝正迅速擴大，我將持續尊重公民參與，相信我會做得更好的。」

美國終結憲法對女性墮胎權的保障後，猶他州是通過反墮胎立法的13州之一，境內全面禁止人工流產，而莉森比正是該州法案的發起人。