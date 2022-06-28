國發會主委龔明鑫27日在華府全球台灣研究中心（GTI），以「全球供應鏈重組下台美的跨時代合作」題演講指出，台美未來可以在半導體及微電子、通訊及網路科技、人工智慧與機器人、太空科技系統等四領域，布局前瞻技術合作。

龔明鑫表示，6年來全球發生很大的改變，而在此一變局中，台灣經濟成長動能出現了結構性的轉折，2021年台灣是世界第16大出口國、第22大經濟體，2022年在IMD競爭力排名升至世界第七，證明台灣彈性最大，韌性最好，這些年歷經美中貿易戰、國際供應鏈重組，更突顯台灣的關鍵角色。

龔明鑫強調，自2018年美中貿易／科技戰開始，台灣對美出口連年大幅增加，而出口成長率最高的是網通產品、電子零組件、電機產品等，呼應美國推動美中貿易／科技戰、乾淨網路等政策的品項，顯見雙邊政策和產業的連動性高。美國想制定ICT產業政策需要台灣參與。

他表示，台美未來可布局前瞻技術合作的領域有（一）半導體及微電子（二）通訊及網路科技（三）先進運算、先進製程、人工智慧自主系統與機器人（四）太空科技系統。

龔明鑫也提及台美合作有長久的歷史，自1970年代從輕工業轉型IT，自美引進半導體技術，1980年代為美企晶圓代工晶片、1990年代台灣電腦產業興起為美企業代工、供貨元件，2000年代台灣手機產業崛起為美企業組裝代工，2010年代資訊產業轉型，隨著2020年代AIoT時代來臨，相信台美可以繼續增進合作，攜手向前。

龔明鑫最後表示，台灣是美國和民主世界的可靠夥伴，台美合作不僅僅是為了創造商機，更是對全球的責任。