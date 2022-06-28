現在有愈來愈多的消費者，懂得怎麼把運彩當樂透買，今天要來跟大家談一下最常被拿來當樂透買的足球「正確比數」玩法，以及如何搭配「串關」把中獎獎金變得更大。

運彩眉角-足球樂透800元中188萬元。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

足球「正確比數」是運彩賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則高達500倍，廣受大家的喜愛，總共有36個選項，包括客勝15個、主勝15個以及和局6個，如果就某一個選項特別有把握就可以直接「單買」，也可以搭配「串關」讓賠率連續相乘把獎金變大。

足球「正確比數」。（台灣運彩提供）

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

運彩「串關」。（台灣運彩提供）

5/23(一)北市大安區投注站的位購券者花800元挑了3場足球賽事的「正確比數」投注「串3關」包括1.「LASK林茨Vs. 施華洛世奇蒂羅爾 正確比數1:2 賠率10.5倍」、2.「柏林赫塔Vs. 漢堡 正確比數2:0 賠率14.0倍」以及3.「沙姆洛克流浪者Vs. 杜希達聯 正確比數0:1 賠率16.0倍」，比賽結果全數命中，合計中獎金額1,881,600元，一次就抱回百萬以上的獎金，真是羨煞不少人。

串3關抱回188萬元獎金。（台灣運彩提供）

串3關抱回188萬元獎金彩券。（台灣運彩提供）

從他抱回1,881,600元的投注內容來看，有以下幾個特點，1.鎖定足球樂透的「正確比數」玩法。2.專挑小比分、賠率介於10～16倍之間的賽事。3.搭配「串關」讓中獎賠率連續相乘高達2,352倍，擴大可能中獎的金額。提供給大家參考，也希望您能開心中大獎。