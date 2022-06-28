2022年已來到炎熱夏季，7月即將到來，大家也希望迎接新的氣象到來，通靈大師江嘉葉也為讀者分析12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖馬

屬馬人在7月份，會有較多的疑心病，對於身邊許多事物的發展，容易抱持著不信任，和不看好的負面想法，因此在很多事情上，就變得觀望多過於實踐，深怕自己馬前失蹄，慘遭失敗，然而太多的顧慮，太保守的風格，只會讓自己變得故步自封，沒有辦法突破現況，建議屬馬人，不要過於憂慮，其實本月運勢並不糟糕，在工作上或自我專業技能的學習上，都要勇敢的去嘗試，到了月底，就會發現獲益良多。本月在交通出勤上，要注意車關的問題，切忌搶快，否則容易有意外或破財的狀況產生。

幸運數字：17

吉祥方位：西北

生肖羊

屬羊人在7月份，情緒上容易陷入莫名的低潮，也因為心境不佳，會變得更想保護自身的利益，捍衛自己的權利，因此容易與他人產生矛盾衝突，所以在人際關係上，就必須要多加注意，不要把身旁的人都當作競爭者，其實還是有很多人是關心你的，願意為你付出的，相對的，如果你願意打開心胸，為他人付出，那麼你同樣也能夠獲得相等的回報。本月最好的運勢落在最後10天，這段期間有機會遇到志同道合的朋友，另外在感情、工作、學業上，能得到貴人的提攜或是指點，讓你煥然一新，有重生的感覺。

幸運數字：18

吉祥方位：西北

生肖猴

屬猴人在7月份，是到了該重振雄風的時候了，如果過去有很多的不如意、不順遂的情況困擾著自己，這個月是時候展現一下自己的實力，你會感受到全身充滿著力量，心中燃起了莫名的希望，想要突破眼前的困境，或是製造出一番別具風采的境界，雖然在過程中還是會有一些阻礙，但是千萬不要氣餒，基本上本月運勢是很不錯的，另外要注意的是，這個月主要是提升自己的能力和權力，展現自身的光彩，而不是財運上的提升，所以不要在錢財上有太多的期望。身體上，要多注意關節，特別是手腳的活動。

幸運數字：21

吉祥方位：西南

生肖雞

屬雞人在7月份，很容易陷入一種，金玉其外，敗絮其中的狀況，外表上看起來風風光光，實際上內心惶恐不安，容易有後院起火的隱患產生，因此在與家人的相處上，要多朝向圓滿，不要太過於計較，另外也有破財的問題，這是只有你自己知道，別人看不到的狀況，與其無妄之災的失去，不如多做行善佈施的功德，建議無論是金錢上的捐款，或是力量上的幫助，都可以減去自己原本會產生的損失。本月桃花很旺，很有異性緣，能夠散發出一種高貴的魅力，讓對方在第一印象中就產生好感，可以好好把握這個月的桃花運勢，多認識異性。

幸運數字：17

吉祥方位：西北

生肖狗

屬狗人在7月份，工作、財運上，有機會可以產生不錯的收穫，難處裡的事物，可望順利進展，與身邊的人達成共識，若是找工作，也可以遇到不錯的機會，財運上有提升的希望，轉職、升遷的運勢都不錯，但是本月心情較為浮躁，容易衝動，或是過於驕傲，因而會引起他人忌妒或不悅，這點要多加留意。感情上浮現虛桃花，所謂虛無縹緲的桃花運，不是不存在，而是你只敢遠觀，不敢有進一步的動作，內心深處多有猶豫不決的情緒，深怕自己會不得體，太多的顧慮，只會讓桃花流逝，所以坐而言，不如起而行，試試看就對了。

幸運數字：15

吉祥方位：西北

生肖豬

屬豬人在7月份，是個先苦後甘的月份，本月有太多瑣碎煩心的事產生，無論是工作上或是家庭內，許多大大小小的事等著你去處理，讓你感到時間不夠用，有點身心俱疲，因此會讓人感到有些面容憔悴，不過好在你自己的心理建設相當強悍，不會那麼容易就被打敗，你深知如何面對處理這些問題，也會一步一步的解決，而隨著運勢翻轉，到了月底，許多事情將迎刃而解。如果是想生小孩的夫妻，本月是受孕懷子的大好時機，可以嘗試在晚上11點至1點間的子時，能夠帶來較高的受孕機率。

幸運數字：18

吉祥方位：西北