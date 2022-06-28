小孩發燒怎麼辦？若孩子在這段疫情期間，快篩陽性後出現反覆性發高燒，家長常因擔心「燒壞腦子」，趕緊餵食退燒藥。賴睿昕中醫師說，只要不併發腦炎，感染病毒引起的發燒讓腦部受損的機會非常低。反而濫用退燒藥容易破壞孩子的自體免疫力，發燒其實是身體的自我保護機制，中醫觀點認為發燒是一種保護機制，也是一種免疫反應，每用一次退燒藥退燒，無疑是一場對自體免疫的挑戰，但是為了要排除病毒攻擊造成腦炎的這個可能性，因此除了超過40℃以上的發燒要立即退燒，建議可以先試試其他辦法退燒。

●缺清冠一號怎麼辦？ 蔥白、淡豆豉助解表

賴睿昕中醫師說明，小孩發燒，手邊又沒有藥品的話，家長首先不要慌張，讓小朋友發汗是最好的退燒辦法。建議可取4至5根蔥白加上30-40粒淡豆豉，加入1000cc熱水煮湯，甚至可加料煮成蛋花湯和香蔥粥，都能藉由食療促進皮膚血液循環，打開毛細孔驅散病毒，幫助高燒消退，不讓身體淪為戰場而反覆引起發燒。

蔥白就是蔥頭白色的部分，性溫，味辛，有發汗解表，散寒通陽解濕熱毒的作用。淡豆豉是一味藥材，需要在藥材舖買。淡豆豉性寒，味苦，有解表除煩，宣熱解毒的功效，蔥豉湯退燒的效果不見得比清冠一號遜色。

●紫蘇葉泡澡降溫 一天一次為限

此外使用曬乾的紫蘇葉泡澡，對於退燒也有一定的幫助。紫蘇葉具有芳香化濁、辛溫解表、散表寒的作用，發汗效果強，本來就是感冒的常見用藥，也常用於治療皮膚疾病，做成藥浴形式，可加強體內和皮表的氣血循環，可打開毛細孔，透過毛孔開合，隨汗水還出毒素，幫助退燒。

值得注意的是，發汗退燒法也有需注意的事項，紫蘇葉泡澡一天一次為限，以免出汗太多造成虛脫、電解質失衡等「亡陽」現象，反而加速健康的耗損。此外，出汗後不可吹風，以免風邪趁毛孔打開時二度侵入，出汗後要補充點運動飲料，避免電解質流失。

如果小孩子發燒不舒服，建議父母可以讓小孩趴著，從脖子後方的風池穴沿著脊椎兩側的膀胱經穴道一路按下來。如果是大人發燒，還可以透過刮痧來散熱。

●體溫之外 密切注意活動力 意識不清、胸痛、喘鳴送急診

居家照護小兒發燒的處理上除了量體溫外，還得細心觀察小朋友的反應與活動力。如果孩子發燒了仍然活繃亂跳，就不用太擔心；處置方式則以孩子「覺得舒服」為主。比較嚴重的高燒，小朋友通常覺得很熱、冒汗、喉嚨痛、出現黃痰，這時要想辦法洩熱，可以減少衣物、保持室內通風，室溫以攝氏26度左右最好，多喝溫水增加排尿與排汗，藉著排出水分帶走體內熱度，這時清冠一號治療效果會很好，使用西醫的退燒藥也有幫助。

通常發燒很少超過41度，而何種發燒要後送至醫院？如果伴隨嚴重寒顫、精神不濟、意識不清、昏睡，胸痛，喘鳴、劇烈頭痛等就要先後送急診處理，以免病情惡化成中重症。