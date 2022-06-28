知名作家楊渡的女兒、《ELLE》總編輯楊茵絜，於6月21日凌晨因甲狀腺風暴引發心臟衰竭，病逝於台安醫院。什麼是「甲狀腺風暴」？台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，甲狀腺機能亢進為自體免疫疾病，症狀為手抖、心悸、心跳變快、眼睛凸、疲倦、腹瀉，很多患者不自覺異常，或是症狀不明顯，而並未妥善治療，長期下來，可能引發「甲狀腺風暴」。

不過，甲狀腺風暴引發重症，甚至死亡的案例則相當少見，以台大為例，平均每年大約僅2至3例，患者幾乎都為甲狀腺機能亢進，以致心臟負擔過大，造成心衰竭。

一般來說，甲狀腺風暴好發於女性，年齡層大多在50歲以下，王宗道提醒，如果發現體重不明原因下降、不自覺手抖、長時間心跳過快、嚴重腹瀉，就應積極就醫，接受檢查。

王宗道說，一旦發生「甲狀腺風暴」後，患者如同持續跑百米競賽，心臟過度負荷，最終不堪承受，逐漸出現心臟衰竭、呼吸衰竭，甚至有生命危險。提醒甲狀腺機能亢進患者，務必規律用藥，注意身體狀況。