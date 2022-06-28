日本半導體公司過去在世界曾有舉足輕重的地位，在1980年代後期市占一度超過美國，占全球市場份額的一半以上。日本政府近期力拚重振半導體產業，包括讓台積電進駐設廠，以及與美國重啟合作生產2奈米晶片等，但日本大型半導體製造商包括東芝、Sony都警告，日本政府想重振晶片產業，但工程師人才卻短缺。而人才短缺的原因，則與被美國打壓，產業早已失去吸引力有關。

根據《金融時報》報導，上個月日本電子情報技術產業協會（JEITA）上書日本經濟產業省，強調到2030年前的未來幾年，是日本半導體產業的最後和最大機會，至於產業的成敗關鍵，則取決於企業是否能夠獲得足夠的人才。

日本半導體產業協會半導體委員會政策提案工作組負責人、東京理科大學教授若林秀樹（Hideki Wakabayashi）強調，其實日本最缺的是工程師。預估未來10年，日本8家大型生產商需招募約3.5萬名工程師，才能跟上政府投資的步伐。

若林秀樹分析日本半導體人才短缺原因，日本在與美國發生嚴重的貿易衝突後，雙方簽署對日本不利條件的《日美半導體協定》，日本在該產業的主導地位供手讓給亞洲其他國家包括台灣、南韓和大陸的公司，導致日本工程師在2008年全球金融危機後被大量裁員，這就是日本缺乏經驗豐富資深工程師的背後關鍵。

報導指出，東芝、Sony和日本其他半導體公司，目前正與日本各地最好的科學系所合作，並為晶片研究和招募傾注更多投資資金。但招聘公司Recruit顧問Kazuma Inoue表示，找到人才很難，日本統計局數據顯示，在電子元件、設備和電路等領域，2010年25至44歲的員工人數有38萬人，但到2021年已減少至24萬人。

東芝電子零組件研發中心總經理Takashi Miyamori說：「大多學科學的日本人不一定對半導體感興趣，他們可能更喜歡IT（資訊科技）。」並警告全球都在搶最優秀的工程師，日本需要找到吸引人才、具有競爭力的辦法。