胃癌的預後不佳，五年存活率大約三成左右，且不容易早期診斷。但胃癌真的如此難治嗎？面對胃癌，有什麼方法可以及早發現，讓預防勝於治療；同時常常胃痛就是胃癌前兆嗎？衛生福利部恆春旅遊醫院外科周則中醫師列出幾個常見的篩檢工具供參考：

●胃鏡

胃鏡是篩檢胃癌最直接的工具，但是做胃鏡的不適感讓人卻步。現在舒眠胃鏡已經廣泛應用，您可詢問院所是否有這個選項。目前使用胃鏡篩檢胃癌沒有建議的次數與時間間隔，建議帶有胃癌基因的高危險群及三等親內有兩人以上罹患胃癌的朋友，40歲後每年一次胃鏡檢查。若有慢性胃炎及胃幽門桿菌感染的朋友則要及早治療。若無以上狀況，一般人40歲後大約三至十年一次胃鏡即可。

●腫瘤指數

抽血就能初步篩檢出胃癌嗎？如同大部分癌變一樣，抽血看腫瘤指數只能拿來檢測治療成效，對於早期診斷沒有太大幫助。由於腫瘤指數不夠專一，只能告訴我們大方向，例如：胃癌可以檢驗CEA與CA72-4。

●上消化道鋇劑攝影

由於胃鏡的普及，這個檢查目前很少做。除非有特殊情況不能承受胃鏡檢查，或是上消化道阻塞，要準確定位阻塞的位置，才會安排做這個檢查。

我們現在知道醫師有什麼武器篩檢胃癌了。但其實，大部分的胃癌患者都是因為體重減輕、全身虛弱、疲勞、貧血等非胃症狀去做檢查才發現的。前面提到了高危險群，常胃不舒服？算不算高危險群？到底什麼是胃癌的危險因子呢？

1.胃幽門桿菌感染

目前與胃癌最有直接相關的是「胃幽門桿菌慢性感染」。胃幽門桿菌的菌叢活躍程度與身體免疫力有關，只要免疫系統變弱，胃裏的幽門桿菌就會活躍起來。

年老、熬夜、吸菸與飲酒等4類人是高危險群，都會使胃幽門桿菌更加活躍，造成慢性感染。

這時候我們就會覺得胃漲、胃酸逆流、胃痛，若將慢性感染置之不理就會造成胃潰瘍、胃出血、甚至胃穿孔！長期下來還有2%左右的胃癌罹患率。有症狀的慢性感染朋友宜及早治療，不得不慎！

2.基因

免疫抑制相關的基因會使幽門桿菌更容易造成慢性感染，這類的人也就相對更容易罹患胃癌。

3.EB病毒感染

EB病毒不只與鼻咽癌相關，大約一成左右的胃癌能檢測出EB病毒的慢性感染。

總而言之，最大的胃癌危險因子就是胃幽門桿菌的慢性感染。如果常常胃不舒服，與其常常做胃鏡，不如及早改變生活與飲食型態。以免成為胃癌的高危險群。

若不幸檢查出罹患胃癌：除了極早期，大部分的胃癌患者都需要化療放療，而且就算只有侵犯黏膜層也要考慮腹腔轉移的可能。

我們會使用胃鏡超音波來診斷腫瘤侵犯的深度與可疑的胃週淋巴結。越來越多醫師使用診斷腹腔鏡（diagnostic laparoscopy)與腹膜灌洗細胞檢查來查看有無腹腔內轉移；這是由於胃癌是一個非常容易在腹腔內的轉移的癌症。所有患者術後皆需要接受胃幽門桿菌根除療法。