新冠肺炎疫情進入後期，但經濟衝擊仍無法在短時間消化，加上俄烏戰爭在年初爆發，全球供應鏈再次遭到重擊，使得通膨危機席捲全球，股市也因此出現劇烈震盪，有專家認為，通膨、升息引發的消費者需求疲軟，對企業獲利的衝擊正在浮現，而這種風險比美國散戶開始拋售股票的危機還要巨大。

綜合外媒報導，高盛首席美股策略分析師David Kostin上周發布報告指出，5月份零售類銷售額下降0.3%，且消費者信心指數也創下歷史新低，顯示高通貨膨脹及股、債市等資產下跌已經讓家庭財務面臨壓力。

因此，David Kostin認為，消費者需求疲軟比散戶拋售股票更值得市場注意，「大部分的投資標的，都是被不受到通貨膨脹的富人所持有的，而這些企業往往會在散戶拋售股票時買入，並不擔心會進一步造成股市下跌。」

高盛分析師也提到，Target、Walmart等大型零售商似乎高估消費者的需求，因此現在必須透過打折策略來出售這些庫存品，此外，消費者需求疲軟的狀況也反映在汽車業上，今年以來，二手車的價格已經下滑6%，這顯示消費者對於汽車的需求已經開始趨緩，且市場對於明年汽車業成長13%的預測過於樂觀。