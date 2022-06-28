或許你可以說有點矯情，但從PLG執行長陳建州在總冠軍賽後的這些小動作，你可以看出他有多麼愛護與珍惜PLG這個舞台！就在總冠軍賽落幕，台北富邦勇士4勝1敗完成2連霸之後，場上出現一個穿白襯衫與西裝褲的人默默跪在球場地板擦拭，這個人就是陳建州。

儘管PLG聯盟早已支付過新竹縣立體育館慶祝封王之後的清潔費用，但因曾文鼎興奮狂噴兩瓶香檳在球場地板上慶祝，加上噴撒封王的滿地金色紙片，造成球場地板一團混亂，沒想到陳建州在跟所有富邦隊職員恭喜奪冠後，竟然自己下去跟聯盟工作人員一起清理球場。

事實上，當準備進行封王記者會的同時，陳建州早已走進媒體室坐在他最愛的按摩椅上，表情更是相當平靜，「我必須保持平常心，因為這個舞台終於好好打造出來了，可是我們還沒辦法休息，因為原本明天我該飛去準備參加東亞超級聯賽的分組抽籤儀式。」

「可是我們是最晚打完的職籃聯賽，也來不及趕過去了，只好拜託主辦單位幫我們抽籤了，應該明天就知道富邦跟哪些球隊分在預賽同組。」陳建州淡淡地說，隨後他就走出記者室，默默加入在球場上辛苦整理場地的聯盟工作人員行列之中，甚至跪地擦著地板。

在好不容易把球場地板清理乾淨後，陳建州也跟所有聯盟工作人員合影留念，慶祝他們終於再次完成一整個漫長球季的艱辛任務，儘管過程當中難免出現瑕疵，但從PLG本季各隊呈現出來的高票房數字與球迷關注度，都是台灣籃壇許久未見的盛況，也讓人更期待下個球季的到來！