追求生涯第7座溫布頓草地網球錦標賽的男單世界第3好手喬柯維奇（Novak Djokovic），在今年草地大滿貫首場賽事遇到一點小麻煩，不過仍以6比3、3比6、6比3、6比4擊敗世界排名第81的韓國選手權純雨，拿下生涯在溫布頓第80勝，成為第一位在所有四大賽至少擁有80勝的選手。

溫布頓是喬柯維奇在今年法網8強賽不敵納達爾（Rafael Nadal）後首場賽事，大會會內賽首日就遇到雨勢攪局，中央球場有活動式屋頂可以讓比賽順利進行，喬帥在關了屋頂的中央球場於第二盤陷入麻煩，這一盤權純雨藉著發揮出色的正手拍，將盤數追成1比1平手，第三盤喬帥再度找回自己應有的水準，連下兩盤鎖定勝利。

溫布頓2020年那屆因為新冠肺炎疫情取消，在2018、2019及2021年奪冠的喬柯維奇，算是完成另類的連霸，生涯已經6度稱霸溫網的他，只要今年再封王，就能以7座溫網冠軍和美國退役名將山普拉斯（Pete Sampras）、英國已故名將藍肖（William Renshaw）並列史上第2多，而這次缺席的瑞士天王費德勒（Roger Federer）以8座領先。

在喬帥告捷之前，今年溫網第一位晉級單打第二輪的球員是美國女將瑞絲姬(Alison Riske)，位居女單第28種子的她以6比2、6比4淘汰瑞士選手茵艾彭（Ylena In-Albon）。