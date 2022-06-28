#CCP has launched the Type-033 aircraft carrier, named #Fujian. Target at #Taiwan.



Propaganda says that is the 1st Aircraft Carrier which really rivals the U.S. Navy’s in terms of size. Actually the communist regime is still paper tiger.

pic.twitter.com/THX0skAVLt — FyhfrXM (@FyhfrXM) June 18, 2022

大陸自主設計建造的003航母福建艦下水，對中國或是解放軍來說具有重要的意義。關鍵不在於這艘航母有多麼先進或多麼強大，而在於這艘航母是自己培養的人才的自主設計研發，就算它未來有可能面臨類似美國福特號等系統整合的技術問題，一定也會有足夠信心靠著自身的研究團隊來解決問題。這些航母技術骨幹平均年齡才36歲，在未來造艦事業仍有不可限量的前程，這才是真正的財富與希望之所在。

王碩威畢業於華中科技大學船舶與海洋工程學院應用電子專業，從遼寧艦開始進入建造航母的工作， 他是山東艦的副總建造師，也是福建艦的總建造師。（圖／騰訊網）

福建艦的設計、研發與製造骨幹中，最常為人所稱道的是總建造師王碩威。他生於1980年，年僅42歲。他畢業於華中科技大學船舶與海洋工程學院應用電子專業，在當年大多數同學都選擇前去北上廣深的高薪IT企業，但是王碩威選擇到武漢的701所。

位於湖北武漢的紫陽湖畔的701所，原屬於國防科工委，目前隸屬中國船舶重工集團，是中國水面與水下艦船研究設計中心。（圖／網路）

701所聽起來有點神秘感，它建立於1961年，原屬於國防科工委，目前隸屬中國船舶重工集團。它的專長是水面與水下艦船總體研究、設計、開發，以及艦船總體系統工程的研究單位，可說是中國艦船研究設計中心，當然研發航母的任務也就落在701所身上。王碩威當時被任命為遼寧艦電磁兼容的總負責人，雖然沒有經驗也無圖紙，他在這個艱辛的工作上花了7年，解決了航母電磁兼容的多項試驗，讓遼寧艦可以正常運作。

被稱為中國戰艦搖籃的中船重工701所。（圖／央視截圖）

2012年遼寧艦服役後，王碩威立即轉入國產航母山東艦建造工作，成為山東艦建造的副總設計師兼產品組組長，同時也是首艘國產航母的工程師系統中最年輕的成員，年僅32歲。在5年內推動航母鋼材與焊接等上百項關鍵技術攻關，還自主研發了攔阻索與電力系統，為福建艦的建造打下重要的技術基礎。2017年4月山東艦下水後，他入選第22屆中國青年五四獎候選人名單，並正式成為福建艦的總建造師。

王碩威生於1980年，年僅42歲，畢業於華中科技大學船舶與海洋工程學院應用電子專業，在701所任職，22歲就參與了遼寧艦的重建工程，目前是福建艦的總建造師。（圖／新浪網）

一艘航母涉及的技術極其複雜，福建艦的建造除了有王碩威參與2艘航母建造經驗之外，還有許多共同參與大型現代航母建造的同僚們。例如畢業於哈爾濱工程大學77級水聲工程系的校友孫光甦擔任福建艦副總設計師；負責山東艦多項裝備科研的顧奚，則是哈工大82級校友；此外該校還有一位94級校友王治國，則是遼寧艦系統主任。由於哈工大在幾艘航母建造過程中參與極深，也因此被中共海軍指定為「航母建造驗證評估方」，並獲頒「航母建設突出貢獻獎」。

哈爾濱工業大學有大量校友參與了3艘航母建造工程，因此被中共海軍指定為「航母建造驗證評估方」，並獲頒「航母建設突出貢獻獎」。（圖／騰訊網）

參與航母建造的還有上海交通大學出身的中國工程院院士朱英富，他擔任遼寧艦總設計師，並先後擔任3款軍用艦船的總設計師。海軍工程大學教授馬明偉則開發了電磁彈射技術與船艦綜合電力系統，讓電磁彈射成為福建艦最受國際矚目的先進性能，也讓中國成為美國之外唯一掌握電磁彈射技術的國家。

Super Aircraft Carrier Type 003.

CV-18.

PLANS Fujian.

Long live the People’s Republic.

The People’s Republic rule the waves.

Shout out to this very finely made CG animation. pic.twitter.com/yoevdSOr3j — Spirit of Manchuria (@003CarrierFan) June 19, 2022

山東艦的總建造師馬瑞雲則來自江蘇科技大學，也因為馬瑞雲的關係，該艦的機件加工、船體裝配、設備安裝等環節中，也有大量該校校友參與。在山東艦造艦鋼材部份，則由西安建築科技大學冶金工程系的趙剛負責，他是1978生的內蒙古人，自2007年起任職於鞍鋼集團鋼鐵研究院擔任軍工產品研究所副所長，也是航母建造關鍵材料研發總工程師，目前航母所使用的鋼材有7成來自於鞍鋼。

西安建築科技大學冶金工程系的趙剛是1978生的內蒙古人，44歲。自2007年起任職於鞍鋼集團鋼鐵研究院擔任軍工產品研究所副所長，也是航母建造關鍵材料研發總工程師，目前航母所使用的鋼材由他負責。（圖／央視截圖）

參與航母建設的團隊雖然沒有外籍人士參與，大陸自身培養的技術人才也能逐步掌握研發與建造技術，這批技術人才將來都會是大陸國防與工業建設的重要支柱。不過網上也有評論感嘆說，清華、北大這些頂尖大學每年花費大量經費，都在為美英等國培養人才，倒是華中科大、中山大學、哈工大這類學才給咱自己國家培養科技人才，想來覺得可悲。這種說法不見得公允，但能反映出部份年輕人的心態，畢竟面對人才問題，該擔心的是中國得用什麼樣的環境條件與能留得住人才，而不應把留在國外發展的人才一概視為叛徒才對。