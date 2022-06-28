依據白宮發布的公告，美國總統拜登今天將特定俄羅斯進口產品的關稅稅率提高到35%，這是因為俄國軍事侵略烏克蘭，俄羅斯的貿易最惠國待遇已被取消。

這份公告指出，較高的35%關稅稅率適用於「俄羅斯聯邦特定其他產品的進口，這些產品的進口尚未被禁止」。

但白宮尚未公布列有這些課徵更高關稅產品的相關附件。

拜登（Joe Biden）政府先前已禁止美國進口俄羅斯的石油和能源產品、魚類、海鮮、酒精飲料及非工業用鑽石。（譯者：陳彥鈞）1110628