Passengers sit atop rail car after an Amtrak train hit a dump truck and derailed in Mendon, Missouri.



Details: https://t.co/Des0V2T0dx pic.twitter.com/zRwEvOy1uK — ABC News (@ABC) June 27, 2022

Number one question inside this sideways Amtrak that derailed in Missouri: who parked a dump truck on the tracks in the middle of nowhere ???



Number one question everywhere else: since when do a couple trains per week derail in America?



pic.twitter.com/kRaG59buyb — Jon Robberson (@RobbersonJon) June 27, 2022

This video was taken by passenger Robert Nightingale inside the derailed Amtrak train in Missouri shortly after it happened. There are early reports of at least injuries, 200+ passengers onboard. Per law enforcement, ~8 train cars derailed in the crash involving a dump truck. pic.twitter.com/J9rPjZX52C — Omar Jimenez (@OmarJimenez) June 27, 2022

美國國家鐵路客運公司（Amtrak以下簡稱美鐵）一列載運243名乘客、12名車組人員的列車，在行經密蘇里州一處十字路口時，撞上一輛卡車，列車嚴重出軌，整排翻覆在地上，目前已傳出至少3人死亡、50人受傷。

密蘇里州官員說，火車在一個無人控制的交叉路口撞上一輛卡車，這個路口並沒有燈光或電子設備在火車來時警告汽車，這在農村道路上很常見。三名死者中有兩人在火車內，一人在卡車內。總計共有七輛汽車出軌，另有數十人受傷，被送往地區醫院。