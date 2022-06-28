美國國家鐵路客運公司（Amtrak以下簡稱美鐵）一列載運243名乘客、12名車組人員的列車，在行經密蘇里州一處十字路口時，撞上一輛卡車，列車嚴重出軌，整排翻覆在地上，目前已傳出至少3人死亡、50人受傷。

密蘇里州官員說，火車在一個無人控制的交叉路口撞上一輛卡車，這個路口並沒有燈光或電子設備在火車來時警告汽車，這在農村道路上很常見。三名死者中有兩人在火車內，一人在卡車內。總計共有七輛汽車出軌，另有數十人受傷，被送往地區醫院。

文章來源：Multiple dead after Amtrak train derails in Missouri

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