外傳民進黨7月會提名衛福部長陳時中參選，甚至英系已幫陳時中物色競選辦公室了。然一份最新民調指出，台北市長選舉支持度，國民黨參選人蔣萬安為39%，副市長黃珊珊為24%，陳時中則為18%，較先前大幅下滑11個百分點，落居最後一名。此消息引熱議，有網友更直言這是「天意」。

根據《TVBS》民調中心27日公布之最新民調，2022台北市長選舉，若為蔣萬安、黃珊珊、陳時中形成「三腳督」競逐，蔣的支持度為39%排名第一，黃為24%居次，而陳時中則僅為18%，名列最後。另外還有15%受訪者未決定。

該民調與今年1月的調查數據相較，蔣萬安的支持度略減1個百分點；黃珊珊支持度增加5個百分點，至24%，首度突破2成，但仍落後蔣15個百分點；而陳時中支持度則大幅下滑11個百分點，跌至18%，是歷次調查最低。

此消息掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「天意啊！」「真是老天有眼，選民的眼睛是雪亮的」、「積德之家必有餘慶，當官也要有官命，舉頭三尺有神明」、「陳時中顯然政治意識掛帥領導防疫工作，沒把百姓生命放在心中疼惜」、「別大意！別忘了現在是誰在執政」。