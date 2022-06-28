電價費率審議委員會昨（27）日拍板調漲電價，雖住宅1000度以下、小商店等不在漲價範圍內，但平均調漲幅度達8.4%，最高者甚至一次飆漲15％。國民黨台北市議員王鴻薇指出，今年3月時經濟部長王美花才說，新找到的天然氣及燃煤比俄羅斯還便宜，如今卻又說燃料成本上升3、4倍，怒批「是3月的你說謊，還是現在的你在說謊？」

王鴻薇昨日在臉書表示，今年3月時，各界擔心俄烏戰爭會帶動電價上漲，立法委員高金素梅也針對天然氣高漲是否會提高發電成本進行質詢，但當時王美花說天然氣和燃煤都已經找到替代貨源，還掛保證說「比俄羅斯還要便宜！」

王鴻薇質疑，既然當初說買到的天然氣比俄羅斯還要便宜，如今為何又改口說受到俄烏戰爭影響，燃料成本上升3、4倍，「你不是說找到比俄羅斯便宜的貨源嗎？怎麼又上漲3、4倍了？是3月的你說謊，還是現在的你在說謊？」

王鴻薇說，停電、缺電都是現在進行式，沒有穩定的電力卻還要面臨電價上漲，甚至帶動整體物價再度往上衝，民進黨能源政策胡搞瞎搞，高官面對缺電、電價問題胡說八道，政務官不必負責，永遠都是老百姓在埋單。