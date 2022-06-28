籃網球星厄文（Kyrie Irving）即將行使球員選項留隊！美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，厄文不會進入自由市場，他將領取最後一季年薪3650萬美元。厄文表示：「普通人維持世界運轉，但是那些敢於與眾不同的人帶領我們進入明天，我已決定行使球員選項，大家秋天見。」

Brooklyn Nets star Kyrie Irving is opting into his $37 million player option for the 2022-23 season, @TheAthletic @Stadium has learned. Irving is bypassing on multiple opt-in and trade scenarios to fulfill his four-year commitment to the Nets and Kevin Durant. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2022

這代表籃網不至於人財兩空，厄文要到2022-23球季結束後才會成為自由球員，因此本季籃網還有機會將他交易換回一些資源。厄文的合約包含15%交易補償金，籃網賣掉他要多付550萬美元。

根據《紐約郵報》報導，籃網原先同意厄文自行尋求轉隊機會，球團將設法以「簽了再賣（sign-and-trade）」的方式送他離開。然而厄文找不到願意讓他棲身的新東家，最後留在籃網多觀望一季。

前日被Complex.com問到有無打算留隊，厄文只是「笑而不答」一邊用手指著自己的經紀人萊利（Shetellia Riley），但是萊利也不願回答。厄文幼年喪母，父親十多年前與萊利再婚，萊利是他的經紀人兼後母。

厄文隨後在推特解釋：「當我這樣微笑的時候，表示背後還有更多故事，我將會找時間說清楚。」如果厄文只是想要轉隊，他可以放棄球員選項進入自由市場，籃網不會得到任何補償，現在多等一季還能夠減少籃網的損失。籃網總管馬克斯（Sean Marks）手裡有厄文開給他的交易對象清單，包括快艇、熱火、尼克、獨行俠、湖人、七六人。