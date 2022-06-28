搶攻後疫清潔品市場，臺鹽(1737)投資近億元興建全新牙膏GMP廠，昨(27)日於嘉義縣布袋鎮臺鹽生技妝品廠區舉行動工典禮，由臺鹽董事長吳容輝親自主持。臺鹽牙膏GMP新廠預計在2023年完工，將專責生產牙膏和漱口水等口腔清潔品，奠定海鹽洗沐品牌的領導地位，搶攻後疫清潔品市場。

吳容輝指出，疫情推升個人衛生意識，國人對於防疫清潔品的品質要求提高，追求值得信賴的產品。臺鹽公司秉持安心、安全、有效的研發精神，遵循衛福部化粧品優良製造(GMP)訂定之規範設計興建牙膏新廠，並且逐步擴大至全工廠通過GMP認證，從原料、廠房環境、製程到檢驗機制等軟硬體全面升級，接軌國內外知名連鎖通路採購規範，照顧消費者個人和家人的健康。

臺鹽邁入七十週年，個人洗沐系列多次蟬聯Monde Selection國際品質評鑑及台灣精品獎殊榮，新品「台鹽黑魔法植萃還原洗髮精」、防疫首選「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」，與熱銷「護牙齦」牙膏系列，都受到消費者喜愛。吳董事長表示，臺鹽團隊持續研發，添加天然海鹽的系列商品，也陸續取得專利證書、MIT微笑標章、CNS正字標記及ISO9001品質保證。未來臺鹽仍將不斷投入資源，持續創新優質商品，回饋消費者。