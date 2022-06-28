畢業季求職潮來臨，台北文華東方酒店因應後疫情時代各類旅遊復甦，對此提前布局並擴充服務量能，積極擴大招募菁英加入，除開出超過50類職缺，即日起亦推出營運單位儲備幹部計畫，於7月底前報到可獲得高達1萬元的錄取獎金。

全球觀光旅遊業過去2年飽受疫情衝擊，並普遍面臨缺工問題。隨著全球疫情逐步朝向與病毒共存，歐、美、日、韓等國鬆綁防疫規範與旅遊限制，各界預期台灣下半年國境有望解封，開放國際商務旅客來台。

因應後疫情時代各類旅遊需求復甦，台北文華東方酒店持續積極儲備人才，此次招募開出超過50項職缺，包含客務部、房務部、餐飲部、廚藝部、工程部、業務部等，待本土疫情趨緩、為下半年旅遊業回溫預先做好準備。

此外，台北文華東方酒店亦推出受訓9個月的營運單位儲備幹部計畫，凡於7月底前報到、通過3個月試用期後即可領取獎金5000元，配合輪調並完成培訓計畫再領5000元。期間表現優異者，經主管推薦將有機會加入文華酒店集團全球儲備主管培育計畫。

台北文華東方酒店與海內外大專院校飯店管理、餐飲管理相關科系合作，包括高餐大、輔大、南應大、暨大等校學生，可在餐飲部、廚藝部、客房部、人力資源部等部門實習半年至1年，畢業後回任正職，實習年資將併入正職年資累計並於到職即享特休假。

文華東方酒店集團的正職員工，每年享有集團全球33間酒店免費住宿3晚、生日假、旅遊假等福利。除了教育訓練課程外，並享有海外工作發展機會，可申請擔任文化交流大使、前往集團姊妹酒店進行短期工作交流，任職滿1年可申請轉調集團酒店。

台北文華東方酒店表示，希望此次招募能吸引有志於國際頂級奢華酒店品牌發展、具工作熱忱、積極進取的一流人才，同時也歡迎不限任何科系的應屆畢業生，加入文華東方酒店服務團隊，打造精彩卓越的職業生涯。