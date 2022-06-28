築間餐飲集團不畏疫情干擾，2022年上半年大舉新展14家門市，將全台門市拓增至113家，合計營收預估上看19億元。展望後市，集團看好報復性消費潮湧現，7月規畫一舉新展13家門市，單月展店數直逼上半年合計，下一波展店則將鎖定南部高雄地區。

築間餐飲集團利用疫情期間內用需求趨緩，將位於台中文心路「火鍋一條街」的「築間幸福鍋物」市政二店進行小規模改裝，7月1日將以全新「蔬食自助吧」型態重新迎賓。同時，同日亦將在基隆仁二路開出首間火烤兩吃門市。

築間餐飲集團表示，台中文心路上的「築間幸福鍋物」市政一店、二店、三店是集團指標型大店，因應自助吧是市場趨勢、大眾重視蔬食比例越來越高，此次市政二店小規模改裝將食材選擇權還給消費者，自助吧提供31種當令食材及飲料吧、冰淇淋吧無限暢飲吃到飽。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，7月展店品牌包括火烤品牌「本格和牛燒肉放題」將插旗宜蘭、進駐宜蘭爾本購物廣場，而台中益民商圈、竹北、桃園、新莊、基隆潮境公園等據點，均將在7月開幕迎賓，下一波展店將鎖定南部高雄地區。

同時，築間餐飲集團在展店之際持續強力招募餐飲專才，儲備幹部起薪4.3萬元起，內部也進行公司組織調整，以符合IPO上市要求，續朝進軍資本市場目標邁進。