環球晶(6488)宣佈將於美國德州謝爾曼市(Sherman, Texas, USA) 興建全新12吋矽晶圓廠 ，此處亦為美國子公司GlobiTech的所在地。這座新廠是環球晶圓今年2月6日公佈的台幣千億擴產計畫的一部分。該座12吋矽晶圓廠產能預計於2025年開出，將可解決導致半導體危機的晶圓短缺問題。此座全新廠房將依客戶長約需求數量分階段建設，設備亦陸續進駐，待所有工程竣工後，完整廠房面積將達320萬平方英尺，最高產能可達每月120萬片12吋晶圓。與相同性質的其他工廠相比，這座12吋晶圓廠不僅是全美最大、更是世界數一數二的大型廠房之一，除此之外，因土地遼闊，新廠興建完成後，仍有充分空間支持進一步增長。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭表示:「隨全球晶片短缺和地緣政治隱憂持續，環球晶圓值此時機建設先進節點、當代最創新的12吋矽晶圓工廠來增加半導體供應鏈的韌性。透過當地生產、就近供應，從而在當前全球 ESG 浪潮中顯著減少碳足跡，環球晶圓與客戶雙方皆將因此受益。」

12吋矽晶圓是所有先進半導體製造廠不可或缺的關鍵材料，隨格羅方德(GlobalFoundries)、英特爾(Intel)、三星(Samsung)、德州儀器(Texas Instruments)和台積電(TSMC) 等國際級大廠紛紛宣布在美國的擴產計畫，美國對於優質的上游材料─矽晶圓的需求也將大幅成長。由於先進的 12吋矽晶圓的生產基地目前幾乎全部位於亞洲，使得美國半導體產業高度仰賴進口矽晶圓。這項擴廠計畫將打造美國本土暌違二十多年的首座12吋新矽晶圓廠，並彌補半導體供應鏈的關鍵缺口。

美國德州州長Greg Abbott表示: 「德州持續吸引、支持技術創新領先的世界級製造商。透過GlobiTech，環球晶圓與謝爾曼市(Sherman)的合作將為該地區創造1000多個新工作崗位、為德州的經濟注入超過50億美元的投資，並在全球晶圓短缺的時刻提升德州在全球半導體產業的關鍵地位。環球晶圓擴大營運規模可活絡德州經濟，我們很期待與環球晶圓長久合作。」