台灣最近地震頻繁，繼花蓮多起地震後，台灣西南部海域今天清晨4時07分、6時03分連續2起地震，中央氣象局長鄭明典PO文指出，西南部海域的地震「發生過，但不常見的位置！」根據氣象局統計，以相同地點60公里半徑、深度60公里範圍內，規模5以上地震連同今天只發生過10次。

鄭明典在臉書表示，西南海域的地震雖然曾發生過，但不常見。根據氣象局地震報告，第一起西南部海域地震在清晨4時07分發生，地震規模5.0，深度42.6公里，最大震度為屏東縣3級，高雄市2級、台南市、台東縣和嘉義縣1級。接著清晨6時03分又發生第二起地震，同樣在西南部海域，地震規模4.8，深度40.2公里，各地最大震度屏東縣2級，高雄市、台南市和台東縣1級。

氣象局地震中心課長邱俊達指出，西南部海域地震在歷史紀錄上比較少發生，以60公里半徑、深度60公里以內來看，2000年以來規模5以上一共發生9次，加這次10次，發生機率比較少。

清晨4時07分西南部海域規模5.0地震。(氣象局提供)

對此，網友紛紛留言：「真的是地震，不是我在作夢，不過是震動了一下感覺沒有搖晃」、「在台南剛好兩次地震都有感覺」、「難怪剛起床覺得有搖」、「連2次」。