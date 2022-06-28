據俄羅斯官煤「今日俄羅斯」（RT）26日報導，俄羅斯總統普丁近日將出訪中亞國家土庫曼與塔吉克，這也是俄烏戰爭爆發後普丁第一次離開俄羅斯。前外交官趙麟對此表示，普丁敢在此時出國訪問，就代表他對戰局相當有自信且放心，且對於勝利很有把握。

經過數周激戰，烏東重要戰略城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）全城於25日遭俄軍攻佔，這是繼南部港城馬立波（Mariupol）之後，烏軍近一個多月以來的最大挫敗。烏克蘭總統澤倫斯基矢言，將收復北頓內茨克在內所有遭俄方侵奪的城市。

台灣駐史瓦帝尼前大使、台灣民眾黨國際事務部主任趙麟昨（28日）在政論節目《少康戰情室》直言，在北頓內茨克俄軍攻佔後，「我想俄烏戰爭的勝敗，到此來說一半定數已經確定了」。他指出普丁上周出席了金磚五國的線上峰會，接著又要出訪中亞，代表普丁已經可以放心的離開俄羅斯，重返國際舞台。

而普丁的底氣哪來的？趙麟直言，普丁顯然認為戰事勝敗確定，從他出席金磚峰會與出訪中亞，代表底氣越來越強，也表示普丁對於俄國的勝算抱著相當大的信心，「勝算很有把握，他才願意這樣放心的出國」。