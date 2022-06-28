大S與汪小菲離婚3個月後，宣布閃電再婚，對象是24年前的舊愛「酷龍」具俊曄，4月時男方追愛來台，掩不住滿心喜悅與濃情密意，掀起一股「國民姊夫」風潮，之後因工作安排，具俊曄離台飛往美國及韓國，而昨天(6/27)周杰倫驚喜公布多張與大S夫妻的同框照，曝光具俊曄已低調返台，當天聚會更是大咖雲集，相當吸睛。

具俊曄與大S登記結婚後，得以在疫情期間以配偶身份來台與愛妻團聚，但礙於工作行程早已排定，只能又離開台灣，日前他返韓時曾上人氣韓綜，首度公開與大S的結婚照，難掩內心愛戀悸動，讓眾人感動不已，並好奇他何時回來台灣一家團圓，而昨天周杰倫連續發布多則IG限時動態，赫見聚會的座上賓是穿著一身黑色禮服的大S，而她身旁的不是別人，就是穿著牛仔襯衫的具俊曄。

周杰倫品牌合作餐會，赫見大S夫妻檔出席。(取材自jaychou IG)

聚會上，周杰倫安排了魔術表演，大S夫妻聚精會神觀看，還在魔術師的引導下，將彼此的手指靠在一起，來隔空熄滅杯中的燭火，另一段影片，則是周杰倫大展身手，眾人看了不禁驚呼，而畫面中除了大S與具俊曄外，還有小S、S媽、昆凌及林俊傑。

周杰倫聚會卡司強大，不但有大S跟具俊曄，與會的還有小S跟林俊傑，愛妻昆凌也在。(取材自jaychou IG)

周杰倫甚至為了自己這段魔術表演影片，特地標註了兩名魔術師，寫下：「讓你們兩位魔術師看看哥在變魔術的時候，觀眾的反應」，看來對成果相當自豪，之後更不讓大S夫妻專美於前，特地曬出自己跟老婆昆凌的同框照，寫上「有比妳甜嗎」，放閃不輸新婚夫妻，據悉，這場賓客陣容超強的聚會，是周杰倫與潮牌合作的發表餐會，是哪一天舉辦雖然沒有明確標示，但確定是在台北舉行，也間接證實具俊燁完成工作後，已即刻奔回台灣，跟大S相聚。