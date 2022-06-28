原PO看著2隻「公倉鼠」生下的倉鼠寶寶，感到又好氣又好笑。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

不少人都有飼養寵物鼠的經驗，而一名網友先前在寵物店購入2隻公倉鼠，怎料沒幾日過去，竟在籠中發現肉色花生米，仔細一看竟是倉鼠寶寶，被糊塗的店家擺了一道，讓她崩潰表示，「店員不是說2隻都公的嗎？」

這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，稱日前在寵物店購入2隻公倉鼠，結果沒幾日2隻公倉鼠竟「鬧出鼠命」，生下數隻倉鼠寶寶，她才驚覺原來自己養的倉鼠性別為1公1母，瞬間對迷糊的店家感到又好氣又好笑。

原PO表示，他從沒照顧過倉鼠寶寶，看著剛出生尚未睜眼、還是肉色花生米狀的小生命，不曉得該如何是好，笑罵說，「太瞎了！店員不是跟我說2隻都公的嗎？」

文章曝光後，引起熱烈討論，不少網友紛紛表示也被寵物店陰過，「我大學也買過，老闆也跟我說2隻都是公的，結果某天睡一覺醒來發現生了一窩鼠」、「我去買鸚鵡也跟我說是公的，結果給我生蛋蛋」。

但有網友解釋，其實倉鼠還小時，難以分辨性別，才會發生店家認錯的烏龍，同時也提醒，鼠類的繁衍速度很快，同時考量獨居習性，建議1鼠1籠飼養，才能阻止倉鼠繼續繁殖。

原PO也再次更新文章表示，謝謝網友的熱烈回應，他取出倉鼠寶寶時是用湯匙，並未讓寶寶沾上人類氣味，目前已把寶寶放回籠中與倉鼠媽媽團聚，至於倉鼠爸爸則被「流放邊疆」，放在另個籠子養，努力玩滾輪中。