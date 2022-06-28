UFO在美驅逐艦上盤旋

數十名在美國海軍戰艦上的水兵說，2019年7月他們在南加州海岸外目睹至少百架不明飛行物（UFO）繞飛數艘軍艦，過程持續了好幾小時。而同樣的狀況不斷出現，這些閃著多彩光的UFO在整個7月間，都持續在美軍艦隊上盤旋。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）27日報導，美國海軍領導階層試圖解釋並淡化相關事件，海軍情報局副局長布瑞（Scott Bray）說，他「相當確信」，這些不明飛行物是無人機。

而調查紀錄片製片人柯貝爾（Jeremy Corbell）說，艦上人員告訴他，至少有百架UFO具備遠超過傳統無人機的性能。他並警告，除非政府能斷定，誰是幕後黑手，否則情報失敗會造成遠比9/11恐攻更大的錯誤。

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Kenyon Lockyer Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

柯貝爾強調，他不在乎那些究竟是「無人機」、真UFO、金字塔、三角形，還是翅膀上綁著燈的海鷗，他想得到答案的基本問題是：「我們知道誰是控制者嗎？」他說，目前還不知道，那些飛行物究竟是什麼，但無論它們是什麼，單是它們的能力和存在，就代表了嚴重的國安問題，不應該被信口駁斥。