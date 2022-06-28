年底台中市長選戰引發關注，日前一份網路民調顯示，現任市長盧秀燕以80.7％看好度，大勝民進黨蔡其昌的19.3％，雙方差距極大。國民黨台北市前議員羅智強指出，65歲以上第四劑疫苗涵蓋率，台中市以31.3%涵蓋率居冠，足見盧是位一心一意為人民服務的「做事的市長」，難怪民調始終屹立不搖。不少也網友盛讚盧的表現，有人更稱盧可謂「藍營救世主」。

羅智強昨日（27）在臉書發文指出，65歲以上第四劑疫苗涵蓋率，截至26日，台中市以接種總數128829劑、涵蓋率31.3%，高居六都第一名；第二名的桃園市接種總數47236劑、涵蓋率15.02%排第二，成績卻遠遠落後台中市。

羅指強分析，如今疫情對長者的健康是個考驗，第四劑疫苗接種也就非常重要，65歲以上第四劑涵蓋率台中市最高，是因台中市府積極的設置疫苗快打站、積極的宣導倡議、積極的規畫接種服務，方能造就此成績，這就是盧秀燕積極為人民健康打拚的成果。羅強調，要當一位好的執政者，施政方針要以民為本，一心一意的為人民服務，盧就是一位「做事的市長」，

此文獲得近萬人按讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「藍營少數各項數據都輾壓綠營的政治人物，藍營救世主！」、「若她能帶領國民黨，藍營就有救了」、「這就是燕子民調總是大贏的原因」、「媽媽市長就是棒！永遠把市民擺第一！真羨慕台中市民，有這麼好的大家長」、「盧市長是我們台中市民的好家長」、「盧市長要繼續連任千萬不能掉以輕心，綠陣營什麼步數都會傾巢而出的！」