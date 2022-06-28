數字科技(5287)旗下求職平台「518熊班」與陌生來電辨識軟體「Whoscall」針對會員進行調查，發現上班族職場恐懼第一名是「要用英(外)語和同事、客戶進行會議或書信(68.8％)」，「被指派獨自向全公司或重要客戶簡報(59.2％)居次」。此外，調查數據顯示，4成上班族恐懼「電話成為職場上必要的溝通管道」；然而，在通訊軟體作為主要溝通管道的現今，還是會有讓人困擾的未接來電，其中「宅配物流」、「面試通知」各以超過2成的佔比，成為忙碌上班族最怕漏接的電話類型。

調查指出，68.8％的上班族對於「要用英(外)語和同事、客戶進行會議或書信」感到最為焦慮，其次分別為「被指派獨自向全公司或重要客戶簡報」佔比59.2％、「想要換工作、試試市場行情，卻得不到青睞」佔比55.5％；此外，「接手新任務須重新學習和適應」亦以超過50％的佔比位居排行榜第六名，可見在眾多職場煩惱中，越直接影響工作能力與表現越容易引發焦慮。

新冠疫情爆發後，導致逾半數上班族因「疫情下，部門業績、公司營運表現不理想而影響職涯發展或薪水」而感到焦慮。518熊班表示，疫情使得各產業環境發生劇烈變化，建議不論是有穩定工作者或是想轉換跑道的求職者，都可以多利用空閑時間自我精進、增加競爭優勢，例如培養外語能力或更多相關技能，待疫情消弭後為自己爭取更好的機會或發展。

隨著科技與網路日新月異，使用通訊軟體聯繫、傳遞訊息已經成為重要的溝通方式，但電話溝通能力仍是職場生活中必備技能之一，這也使得現代人對於「講電話」感到缺乏信心或焦慮。調查結果顯示，有4成上班族恐懼「電話成為職場上必要的溝通管道」，而造成不喜歡講電話的多項原因中，又以「講電話的反應時間短、怕講錯話」佔比35.2％最高；位居第二的「不確定電話中的表現如何(佔比30.2％)」則與年齡成反比，可以發現25-30歲上班族有31.6％，但51歲以上僅剩25.1％，推測應與X世代相較Y、Z世代更為習慣電話溝通的世代差異有關。

此外，調查亦顯示以通訊軟體為主的現代上班族，在可複選的情況下，對於漏接來電最感到困擾前二名分別為「宅配物流(26.7％)」與「求職面試(25.1％)」，第三名依不同年齡層而有不同結果，但以「銀行」為最多；在陌生騷擾電話方面，最常接到「一接就掛(79.8％)」、「股票推銷(75.5％)」及「銀行推銷(62.9％)」。