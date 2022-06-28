上週烏克蘭軍隊全面撤出北頓內茨克（Severodonetsk），讓俄軍取得重大進展，俄軍在盧甘斯克（Luhansk）地區取得大部分控制權，更進一步加強進攻頓內茨克（Donetsk），俄羅斯軍隊目前可以說是處於俄烏戰爭以來的最佳狀態。

盧甘斯克人民共和國領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）稱，俄軍將在幾天內包圍烏軍在該地區僅剩的戰略城市里斯查斯克（Lysychansk），這也讓烏軍陷入困境－是否該致力於防守里斯查斯克?若被包圍，將比北頓內茨克更難防守與撤離。

雖然俄軍在烏東地區取得巨大進展，但仍無法突破該地區北部伊久姆（Izium）、斯拉夫揚斯克（Sloviansk）的烏軍防線，他們也沒有足夠的兵力去包圍斯拉維揚斯克（Slovyansk）或克拉莫托斯克市（Kramatorsk）等戒備森嚴的地方。

另一方面，烏克蘭軍隊的突破點在於等待西方一些遠程打擊武器的加入，如HIMARS多管火箭系統來摧毀俄軍後方的砲火壓制，但該武器系統需要長時間的訓練。目前烏軍已經損失了一些突破前線的武器，例如M777榴彈砲，俄軍也有效降低了烏克蘭無人機的攻擊。

俄軍在烏東獲得的進展也顯示俄羅斯重組軍事指揮部的效果，相較於3月混亂的指揮調度，現在統一的指揮也更好的組織在烏克的行動。對烏克蘭來說最壞的情況是，俄軍在取得進展後將其戰爭目標進一步擴大，可能目標將烏克蘭「一分為二」。

對基輔來說唯一的逆轉希望就是西方加速提供更多武器，在G7峰會上，美、英、德等國都對烏克蘭發出持續團結支持的訊號，強調不會讓俄羅斯總統普丁的暴行「正常化」。而目前可以得出的結論是，克里姆林宮正打算繼續打一場持久戰，至少在佔領區執行長期的軍事和政治目標。