近期大陸禁止台灣石斑魚進口與物價與電費議題持續延燒、疫情也仍未完全平緩，但根據《美麗島電子報》昨（27日）所公布的6月國政民調卻顯示，有高達54.5%民眾滿意總統蔡英文的整體、42.2%不滿意，相關報導一出後也驚呆網友，直呼見鬼了。

據《美麗島電子報》公布的「2022年6月國政民調」中可看到，台灣民眾在6月對蔡英文總統執政整體表現而言，有54.5％滿意、42.2%不滿意，滿意程度的表現比上月增加4.6個百分點，至於未明確回答的有3.4％；另針對行政院長蘇貞昌的整體施政表現，有46.8％民眾滿意，46.1%不滿意，滿意程度的表現比上月增加3.8個百分點，未明確回答的有7.1%；該份民調分析指出「可見民眾本月對行政院長蘇貞昌的施政評價再度轉趨分歧」。

同時，中立民眾有36.8％滿意蘇貞昌的施政表現、有52.0％不滿意，滿意蔡總統執政的民眾有78.6％滿意蘇貞昌表現、13.7％不滿意；至於對執政黨好感度的部分，有46.0％對民進黨有好感，比上月增加3.0個百分點，有40.2%對民進黨反感，比上月減少4.0個百分點，未明確回答有13.7％。

對此許多網友湧入相關報導與《中時新聞網》留言區留言，直呼「見鬼了！」、「鬼才相信！」、「聽聽就好」、「民調都在新聞留言區」、「我不認為百姓真的頭殼壞了」，同時也有網友狠酸「這民調能信，我當場就飛升了」、「客氣了，本來（滿意度）是100%的」。