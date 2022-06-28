小編今天（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。電價審議會拍板電價調漲方案，高壓及特高壓的產業用電大戶漲最大，幅度高達15％，引發各界關切產業看法。中鋼董事長、也是台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟表示，原本預估的漲幅是10％，但結果漲幅是15％顯然超乎預期；而電爐鋼筋廠則是反應激烈，咸認增加電費難以估算，對業者的衝擊很大；水泥業者表示，將請公會開會討論後續因應措施。對投資人來說，鋼鐵和水泥兩大產業股價恐受壓抑。

【1】科技業：須讓供電更穩定

經濟部宣布調漲電價，國內半導體大廠表示，漲幅比預期高出不少，紛紛表示對營運成本將造成不小負擔；但對於此項政策，大部分業者似乎只能含淚吞下。至於向來支持淨零碳排的台達電則認為，漲電價有利台灣朝健康方向發展。

【2】漲電價難補台電財務大黑洞 僅增290億收入

經濟部電價審議委員會27日決議，將平均電價一口氣調高8.4％，其中工業用電更大漲15％，出乎各界意料，台電雖可因此增加290億收入，但今年3月到年底，預估因燃料價格調漲成本就增加3,000億，未來仍有2,700億的大黑洞仍需補足。

【3】亞洲能源危機四起 恐波及全球

能源價格節節攀升，令亞洲地區民眾生活支出負擔加重，更引發政治動盪不安。在民怨高漲之下，包括印度在內的國家可能增加便宜但污染嚴重的煤炭用量以降低電力成本，而這可能會導致全球對抗氣候變遷的努力大打折扣。

【4】宏達電推元宇宙手機 16檔嗨

宏達電（2498）新款智慧型手機將於28日發表，打出元宇宙概念的新品備受市場期待，激勵股價延續上周氣勢，並帶動包括威盛（2388）、位速（3508）、驊訊（6237）等9檔同衝漲停，共有16檔概念股繼續開趴、漲幅逾4％。

【5】百年首見 俄羅斯驚爆外債違約

俄羅斯入侵烏克蘭遭致西方國家強力制裁，導致該國對於債券持有人支付本息的管道遭到切斷，令俄羅斯出現1918年以來首度外債違約。

俄羅斯原本應於5月27日支付合計1億美元的債息，包括2036年到期歐元計價的2,900萬美元利息，以及2026年到期美元計價債券的7,100萬美元利息。但在周日（26日）30天寬限期過後，債券持有人仍未收到款項。