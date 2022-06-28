從黑澀會妹妹出道的小蠻(王承嫣)2020年嫁給愛情長跑7年男友邵翔，隔年誕下兒子「至尊寶」，經常在社群分享當媽心情，只不過產後身材似乎有些走鐘，27日便在IG限時動態中聊及此事，坦言自己懷孕過後早胖到沒衣服穿，結果超貼心老公吐出一句話，讓她瞬間轉換心情，感動自己沒有嫁錯人。

小蠻IG限動感慨老公對她真的很好。(圖/小蠻 IG)

小蠻27日曾於限動PO出休閒自拍照，坦言她跟老公抱怨生寶寶「胖到沒衣服穿了」，引來細心老公輕聲安慰回應：「你穿我衣服就好啦！」不只這樣，小蠻也順勢公開夫妻「甜蜜日常」，透露邵翔每天都會捏她的肥肉說「探丟啊(台語:賺到了)」，讓她內心感嘆老公嫁得很對，大讚「我覺得是真愛無誤！」

事實上，小蠻自從升格人母過後，教養下一代頗有一番心得，過去曾被媽咪網友詢問怎麼訓練小孩？她就分享過會給小孩充足空間，讓他自己願意練習，當媽咪的只能在旁邊陪伴，坦言「大人覺得不舒服的事、不舒服的話，都不該對孩子做或說」。

小蠻表示，很常從長輩口中，如若太常抱小孩會寵壞下一代，她卻認為孩子願意黏媽媽的時間很短，最長只有數年、短則幾個月都有，因此她只想珍惜「被孩子需要」的時間，要拚盡全力「抱好抱滿」，不過她也透露教育小孩沒絕對答案，「但在我們家，愛、同理心以及尊重，是我們彼此的相處方式。」