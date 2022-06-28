2022臺灣食品展(6月25日)成功落下帷幕。為期四天的展會吸引了眾多專業觀眾及一般觀眾的到訪。來自全世界各個國家的參展企業和觀眾聚集在一起，見證了今年展會的盛況。

本次展會中aT韓國館共有41家企業參加。四天裡共與來訪商家洽談635次。商家對韓國館的一些產品特別感興趣；如罐裝辛奇、乾燥蔬菜、餅乾類、飲料類、醬料類等具有多種出口潛力優秀商品。特別是在受新型冠狀病毒的影響，居家可以簡單料理的速食包人氣越來越高，淋在沙拉或餅乾等搭配吃的辛奇調味料、簡便料理的人蔘雞湯以及可以簡便代餐飲食的濟州島特產歐米茄年糕、炒年糕、格蘭諾拉燕麥片奶昔、海苔零食等多種簡便食品。

韓國農水產食品流通公社是韓國農林畜產食品部下屬的政府類機構，致力於推動韓國與海外市場的農產品、食品貿易交流，將韓國特色的食品推廣到世界各地。通過本屆的臺灣食品展，韓國館的展出可謂是大獲成功，也讓準備開拓臺灣市場的韓國企業多了一份信心。同時，也期待著在明年的展會上，韓國館會有更出色的表現。