網家(8044)子公司廿一世紀數位科技推出業界首創全新服務，提供台灣第一個、串接「BNPL（先買後付）」、「無卡分期」、「行動支付」三大服務的創新型金融服務。「慢點付」自4月底導入「Pi拍錢包」至今兩個月，註冊用戶數已突破3萬人，支付金額月增超過60％，展現樂觀成長態勢。藉由串接「BNPL」、「無卡分期」及「行動支付」的差異化支付服務，線上、線下多元廣泛的應用場景，有感消費回饋、以及結合P幣點數生態圈等三大優勢，讓消費者享有更符合日常需求的全新支付體驗。

根據美國聯合市場研究公司Allied Market Research指出，2020年BNPL的全球市場規模約為906.9億美元，預估將會以45.7％的年複合成長率增長，2030年將達3.98兆美元規模，顯見BNPL消費模式崛起發展之迅猛。此外，從台灣資策會產業情報研究所（MIC）公布的2021年行動支付消費者調查發現，消費者首選行動支付的偏好度明顯提升，從2020年37％成長至50％，反映出疫情因素加速消費者使用行動支付的習慣養成。

董事長詹宏志表示，近年在疫情催化及電商蓬勃發展下，新世代消費族群偏好自由自在的生活型態、更加靈活彈性的支付選擇與資金運用方式，使得BNPL消費模式不論是在全球市場或台灣，皆出現飛躍式的成長；另一方面，台灣仍有逾800萬人為無信用卡族群，當中不乏工作收入高、但非領固定薪水的自由工作者，亦或是無法輕易辦卡取得足夠額度的藍領階級等，因而讓先享受、後付款的新型態消費模式，成為無卡族群及新世代消費族群的支付新寵。而Pi拍錢包結合慢點付，即成為台灣首個完整串接BNPL、無卡分期、行動支付三大服務整合為一的創新型金融服務，相信這個業界的破壞式創新產品，會為全台消費者帶來創新、便利的數位支付新選擇，也象徵網家旗下金融科技事業為創新型金融服務豎立重要的里程碑。

廿一世紀數位科技總經理周厚宇說明，透過大數據建立的信用評分模型，用戶首次註冊慢點付僅需提供姓名、電話等簡易資料，不到十秒鐘的即時審核時間、便能取得支付上限，並提供產品分期、帳單慢點付、帳單分期付等多種彈性消費選擇。主打免綁卡、免儲值、僅需要一個APP，消費者即可在線上購物、超商超市、百貨購物、綜合生活、餐飲美食、美妝藥局、休閒娛樂等多元的適用通路店點，輕鬆享有先消費後付款、單筆滿額三期零利率的服務，並透過P幣點數回饋及生態圈的循環應用，不只全面升級台灣BNPL產品的應用廣度與服務體驗，也為Pi拍錢包會員提供更加多元的數位金融服務。