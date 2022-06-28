電價調漲昨（27）日拍板，平均調漲幅度8.4%，最高者甚至一次飆漲15％，讓許多業者叫苦連天。國民黨立委鄭麗文表示，民進黨在野時曾以「反對油電雙漲」當作訴求，但自己執政後雖然凍漲8次，卻一次就漲回本，狂酸根本是「新台灣電費模式」。

鄭麗文昨日在臉書表示，經濟部召開電價審議委員會前，民進黨就一直對外宣稱調整電費是合理且不得已的決定，分明是在打預防針，而選前才誇海口十年不漲，如今卻在疫情最嚴峻的時候研議漲價，對老百姓無疑是雪上加霜。

鄭麗文指出，總統蔡英文曾說國民黨四處喊會缺電、會漲電價是在唱衰台灣，但如今行政院長蘇貞昌說發電原料成本翻倍漲，讓台電負擔非常重，還稱天然氣恐帶動台電漲價，但經濟部長王美花明明在今年3月說「新合約比俄羅斯便宜」，怒批「人民真的看不懂，現在是行政院長說謊，還是經濟部長說謊？」

鄭麗文說，民進黨過去在野時，以反對油電雙漲作為政治訴求，如今執政6年雖然凍漲8次電價，但卻一次就漲回本，「種種的今是昨非，也就證明了民進黨在野時一貫的手法，根本為了反對而反對，而不是真正為人民謀福祉！」