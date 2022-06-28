大陸一名男子近日發現妻子怪怪的，每次出門逛街，回來都一定要先去洗澡，且出去逛街的次數越來越頻繁，讓他驚覺事情不對。偷偷尾隨對方出門，才發現對方竟然都是跑去和別人開房間，被戴綠帽的男子暴怒之闖入房間將第三者打了一頓，還拍影片威脅對方給錢賠償，沒想到就是這樣衝動的行為，讓他最後被判處3年的徒刑，從受害者變加害者鋃鐺入獄。

綜合陸媒報導，大陸甘肅省涇川縣一鄭姓男子與吳姓女子結婚多年，本來恩愛的兩人，感情隨著時間流逝趨於平淡，且鄭男在婚後經常忘了替老婆準備驚喜，也不像婚前那樣規劃一起出遊旅行，長期下來讓吳女開始感到乏味，便經常約閨蜜出門逛街。

本來與朋友逛街打發時間沒啥問題，但鄭男近日卻發現太太很奇怪，首先是逛街頻率越來越高，這本來也沒什麼，但奇怪的是，對方每次逛街回來都一定會先衝去洗澡，讓他覺得很不對勁，因此決定趁著休假偷偷跟蹤對方，找出事情的真相。

某個休假日鄭男騙吳女說要加班，偷偷跟蹤說要出門逛街的老婆，結果發現對方所謂的逛街，根本是和一名羅姓男子開房間。雖然早預料妻子可能出軌，但實際看到老婆親暱挽著另一個男人的手進入飯店房間，還是讓他難堪又崩潰。

本來知道真相以後就該回家等待攤牌，但氣不過的鄭男，竟然衝入房間暴打第三者一頓，甚至還錄下兩人狼狽的畫面，藉此要脅羅男給錢。而對方自知理虧便直接轉了8萬人民幣，怎料，鄭男不願就此放過他，甚至還想要求羅男將自己的妻子貢獻出來，不堪其擾的羅男最後選擇報警處理。

鄭男最後遭到逮捕，雖然妻子發生婚外情違背倫理道德，但實際上並沒有違法。不過，鄭男發現真相以後，拍影片勒索對方給錢，卻讓自己瞬間從被害者變成加害者，構成「敲詐勒索罪」，最終被判處3年以上的有期徒刑。