在網路上擁有60萬名粉絲追蹤的健美網紅林少榆（機機），擁有甜美臉蛋與超火辣的健美身材，加上擁有師大電機系的高學歷，因此獲得「理工女神」的封號。而經常透過社群媒體與網友互動、製造話題的她，昨日也PO出了一段換衣的性感影片，但沒想到她一換裝立馬變成「大肌肌」讓網友看了全傻眼。

機機在昨（27）日晚間曬出一段影片表示「冠軍都露著練！開玩笑啦！我今天練嘴的」。而影片中，只見她先是穿著一件紅色的深V背心搭，配性感真理褲，在鏡頭前擺出各種撩人的姿勢，火辣的事業線與翹臀曲線也讓人看得臉紅心跳。

沒想到下一秒，機機便拿出先前網路上很紅的「肌肉裝」，並套在自己身上，接著裝上背部印有「今天練嘴」字樣的男版背心並拿起啞鈴，展現出滿身的肌肉線條，卻與她甜美臉蛋形成逗趣的衝突感，令網友看了紛紛留言「這件真的好煩喔！可以給我來一件嗎」、「整個⋯⋯無違和ㄟ」、「這件真的太好笑了」、「X頭還做成粉紅色的，哈」、「救命呀， 到底我看了神馬～！？」、「我大機機魅力不減」，吸引大批網友留言觀看。

而不久前，機機也曾曬出她體脂16%與22%時的體態差別，同樣令網友看傻了眼，直呼「超強的自律典範」、「22就很厲害」、「其實女人18%就真的很難了（比男人12%還辛苦）」、「太厲害了」。