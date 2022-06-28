年底九合一選舉牽動2024總統大選，一份最新民調指出，政壇六大政治人物信任度，新北市市長侯友宜以64.1點奪冠、副總統賴清德以61.8點居次，之後依序為前副總統陳建仁61.7點、台北市市長柯文哲49.4點、國民黨黨主席朱立倫33.5點、總統蔡英文52.8點。此消息引熱議，大批網友驚呼侯實力驚人，在多位綠營天王夾殺下竟仍脫穎而出。

《美麗島電子報》27日公布「2022年6月國政民調」，針對侯友宜、朱立倫、賴清德、陳建仁、柯文哲、蔡英文多位政壇要角進行信任度調查，結果顯示，冠軍為侯，其次為賴、陳、蔡、柯、朱；侯友宜勇奪冠軍，不僅勝過自家黨主席和代表民眾黨的柯，更將一眾綠營天王甩在後頭。

此消息掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「侯友宜真是強」、「侯友宜每次民調都第一，這是真強者」、「難怪綠營那麼怕侯友宜」、「這個民調跟我想的差不多」、「就算綠營追打，也無損侯友宜長久給人的正面形象」、「漢子就是漢子」。

也有網友表示：「希望敬陪末座那位趕快覺醒」、「綠營疫情搞成這樣還要選喔！真的是不要臉的最大！」「綠營那幾位還能拿那麼高分，也是很驚人」、「果然死忠的還是很多」、「怎麼執政都有破5成基本盤，這就是蔡政府有恃無恐的原因」。