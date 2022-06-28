五府千歲之一的池府王爺，在台灣可是擁有很高的人氣與信眾，一來因為池府王爺慈悲為懷，全台有不少乩身，在幫池府王爺降乩辧事救世，二來，池府王爺又被稱為「發財神」，只要漁船出海前來祈求，一定都能滿載而歸，如此，不少外出工作的人，也都會求池府王爺，讓出外人都能滿載，成功回故鄉。

許多信徒平時忙，但是特別在池府王爺壽誕生日農歷的６月１８日這一天，全台都會熱鬧慶祝，今年池府王爺的壽誕，就在７月１６日星期六，由於遇上假日，更是吸引許多信徒，都準備好供品與祝壽的東西要去參拜。

同時，池府王爺生日這一天，不少的宮廟也會有陣頭祝壽，信徒也會請戲班或是布袋戲來搭舞台演出，另外，也有人去年祝壽時，順便求財添旺氣後，感應佳，都會在祝壽這一天，獻上壽禮，像是神衣、金牌等，所以，每一年的這一天，池府王爺也都會穿上新衣或是胸前多了好幾面金牌，威風十足。

高雄五甲池龍宮表示，池府王爺在生日當天最開心，不只是看到慶典活動，主要還是看到信徒回去祝壽，親自送上一句生日快樂，更是歡喜。這時候會發現，廟裡面的香，燒的特別旺，煙霧也會環繞的特別久，感受特別不同。

至於若要來祝壽，信眾可以準備壽桃、水果、鮮花、糖果等等，這些都會讓池府王爺看著開心，最重要的是還是本人來，俗話說，見面三分情，親自來祝壽，池府王爺肯定更加疼惜與照顧。

有不少資深信眾，都知道池府王爺的脾氣，特地會在王爺生日那天來補財添好運，總之，神明開心時，對於信徒想要求的事，只要沒有違反天理，都會特別靈驗，所以，把握今年的祝壽日，感受一下池府王爺的歡喜賜財，記得一定要去祝壽拜拜。