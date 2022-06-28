恩愛到一半地震怎麼辦？一名女網友昨天（26日）表示，與男友親熱到一半突然地震，他竟然嚇到「拔了就跑」，留女方一人在床上，讓她傻眼無比，苦惱這種男友該留嗎。

這名女網友昨在臉書「靠北男友2.0」抱怨，與男友親熱時突然地震來了，結果男友不僅沒保護她，還嚇到「拔了就跑」，放生她在床上，也沒帶她逃命，直呼「這種的是不是可以分了？」

該文PO出後引起網友熱烈討論，有人認為是男方不夠認真「在打砲怎麼能夠感覺得到地震」、「代表不夠努力，不然床搖成那樣怎麼可能感覺到！」、「天翻地覆好機會，怎麼跑了」，也有人要原PO體諒一下男友「很可能他以前因為地震而受到了極大的創傷，他才有辦法弄到一半拔腿就跑，請體諒他」、「人家他也會怕啊」、「我上次也是一樣，不一樣的是我有穿內褲，我穿了女友的內褲」。

不過也有人認為，發生地震男方拋下原PO只顧自己逃跑舉動不妥，「以後發生事情也是把你丟了就跑了吧」、「分了吧，然後找個不怕地震的花蓮人」。