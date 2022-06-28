俄羅斯持續入侵烏克蘭，歐美國家紛紛祭出嚴厲制裁，然而，在大陸及印度等國冒險買俄油幫助下，俄國能源收入不減反增，外界也持續關注北京政府提供俄羅斯多少協助。但根據英國國際戰略研究所（IISS）指出，北京並未給予俄國系統性財政支持及半導體技術轉讓，令俄羅斯總統普丁非常失望，分析在違反西方制裁的問題上，大陸私營部門相當謹慎。

《自由歐洲電台》引述英國國際戰略研究所 （IISS）研究員 Maria Shagina說法指出，大陸和印度在5月每天共購買約240萬桶俄油，約占俄國總出口量的一半，使得俄的收入在面對西方壓力的情況下還能成長。但俄羅斯對於大陸財政援助和缺乏半導體晶片的技術轉讓，感到不滿和失望。

報導指出，從2014年俄羅斯併吞克里米亞後的經驗來看，大陸私營部門非常會規避風險，主要原因在於陸企很依賴美元，於是傾向遠離受西方制裁的俄國。

另一國家印度也熱衷於購買俄油，但除了買俄油外，也沒有看到更多進展。舉例來說，俄國先前提出使用不同的支付系統機制，以及被趕出環球銀行金融電信協會(SWIFT)替代方案的想法，但至今仍沒看到影子。