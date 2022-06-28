大陸外交部網站28日消息，中國國務委員兼外長王毅27日與阿富汗臨時政府代理外長穆塔基通電話。王毅再次對阿富汗震災表示誠摯慰問，強調作為阿富汗的友好近鄰和真誠朋友，中方對阿富汗人民遭遇的困難感同身受，中央和地方政府、社會組織和企業等各方面力量加班加點，積極落實對阿緊急人道援助，幫助阿富汗人民渡過難關。穆塔基衷心感謝中方的慰問和援助，表示中方援助充分體現了中國同阿富汗之間的傳統友好，受益巨大。

王毅稱，首批帳篷、毛毯等物資正通過包機運往阿富汗，現匯和其它救災物資也將盡快交付。在阿國中資企業也已行動起來，救援物資都在運往災區的路上。中方願根據阿方需求，提供更多雪中送炭的幫助。相信阿方將會團結一致盡快戰勝災情並重建家園。

王毅指出，中方對阿政策是明確、堅定的，保持著穩定性和連續性。中方始終尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，尊重阿富汗的宗教信仰和民族習慣，從不干涉阿內政，從不在阿謀求任何私利，從不尋求所謂勢力範圍。中阿即將召開人道援助和經濟重建工作層聯絡機制第二次會議。希望雙方扎實推進民生、經貿、農業、礦業、互聯互通、能力建設等領域務實合作，落實好兩國雙邊會晤共識和包括《屯溪倡議》在內的涉阿多邊會議成果。相信阿方會採取實際舉措堅決打擊包括「東伊運」在內的一切恐怖勢力，加強對在阿中國公民和機構的安全保護。

王毅表示，中方將繼續發揮建設性作用，支持阿方廣泛包容建政、溫和穩健施政，在聯合國、上海合作組織等多邊領域為阿方主持公道，推動落實第三次阿富汗鄰國外長會成果，進一步凝聚地區國家支援阿方穩定重建的共識。

穆塔基衷心感謝中方對阿災情的慰問和援助，表示中方援助充分體現了中國同阿富汗之間的傳統友好，阿災民受益巨大。阿富汗一貫致力於同中國在各領域發展友好關係，將始終堅持一個中國政策。阿方充分理解中方安全關切，願與中方共同努力打擊恐怖主義。阿方希在上海合作組織等國際場合加強與中方合作，歡迎中方為阿和平重建發揮重要積極作用。