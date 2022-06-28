去年經濟部公告設置「農產業群聚區」的門檻，1134家未登記的工廠因此不得申請納管，林岱樺等34名立委連署，主張經濟部函令違反《工廠管理輔導法》的立法本意且侵犯立法權，憲法法庭認為函令非屬法律位階之法規範，不得為立委聲請憲法審查之客體，裁定不受理。

這起釋憲聲請案導因，《工輔法》28條之5規定，對於低汙染的既有未登記工廠，除了中央主管機關基於環境保護或安全考量不宜設立工廠者，可申請納管。立委林岱樺等人認為，這樣的立法是採取「擴大納管，予以輔導」原則。

不過，去年2月5日經濟部公告，基於環保或安全考量不宜設立工廠，大量排除《工輔法》納管，且由農委會劃定的農產業群聚區，只要是被劃入的未登記工廠，就不可以申請納管。

林岱樺等立委認為，經濟部公告完全推翻《工廠管理輔導法》的立法本意，且農委會可任意決定工廠是否位在農產業群聚區，一旦被認定就無法納管、輔導，形同經濟部、農委會透過一紙公告直接侵害立法權核心。

林岱樺說，業者到行政院陳情後，經濟部仍執意公告，讓符合《工輔法》的業者不能以合法途徑來改善工廠，限制人民權益，因此34名立委共同連署，提起憲法訴訟，請大法官主持公道。

憲法法庭由審判長許宗力等15名大法官審理後認為，該公告是經濟部依工廠管理輔導法第28條之5第1項但書第2款規定所為，核其性質，非屬法律位階之法規範，尚不得為立法委員聲請憲法審查之客體，本件聲請核不符合規定，裁定不受理。