南韓知名創作歌手BIBI（本名金亨瑞）擁有甜美外表與嗓音，加上獨特的音樂風格，使她在出道前就在網路上累積大量人氣，後來又在選秀節目《THE FAN》中獲得第二名的好成績正式出道，受到大批粉絲的喜愛。日前她參加夏日濕身音樂節「WATERBOMB」，在舞台上脫掉上衣時，差點走光，畫面全被現場的粉絲錄下。

BIBI日前參加「WATERBOMB」音樂節，登場時她穿著白色上衣和牛仔短褲，由於該音樂節是讓觀眾能用水槍對台上演出噴水的夏日活動，BIBI內搭一件比基尼，做好萬全準備，她演唱多首歌曲後，上衣被台下粉絲噴濕，她反手想將上衣脫掉，沒想到脫的過程中，比基尼的綁帶鬆開，BIBI發現後立刻捧著衣服，一邊繼續演唱，一邊走到舞台邊尋求工作人員幫助，一名男舞者看到後上前替BIBI將比基尼綁好。

不過在綁的過程中，男舞者似乎不太會綁，於是換了另外一名工作人員幫忙，BIBI也露出害羞的微笑，被成功救援後，她帶著笑容回歸舞台正中央，走路時美胸隨著步伐晃動，好身材讓台下觀眾一覽無遺。這段舞台事故被粉絲全程錄下上傳，網友們紛紛留言「差點出大事」、「BIBI的反應好可愛」等。

而BIBI在舞台上化身性感女神，與男舞者親密的舞蹈動作更是將現場氣氛燃到最高點，獲得粉絲們熱情的歡呼，有網友整理當天表演的影片，吸引許多粉絲回覆「她真的又美又有才華」、「感覺現場很嗨」、「BIBI是韓國新一代的性感女神」