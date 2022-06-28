高雄一名70歲的林姓老翁到旗津旅遊，由於天氣炎熱，買了一杯手搖飲料止渴，隨後再到附近超商選購飲料，但他沒有結帳，就在座位區把手搖飲料喝完後，把剛在貨架上拿的飲料倒入手搖杯中。店家清點貨物時發現飲料短少，隨即調閱店內監視器影像，才發現老翁這招「舊瓶裝新酒」並報警處理。

鼓山分局旗津分駐所於24日晚上9時許接獲轄內超商報案，指稱店內有物品失竊，調閱監視器發現係1名老翁所為。監視器畫面清楚可見老翁先到飲料區貨架拿走一瓶燕麥奶未結帳，走到座位區打開燕麥奶加入原有的手搖杯飲料中，隨後又到飲料區拿走咖啡及蜂蜜水放入隨身背包後離去，全部過程遭監視器全都錄。警方循線於26日上午將住在鳳山的林姓老翁通知到案說明，並依竊盜罪嫌送辦。

老翁超商「舊瓶裝新飲」 ，還順手牽羊兩瓶，遭警逮詭辯：忘記了。(蘇育宣翻攝)

初步了解，老翁表示服用感冒藥導致精神不濟，對於當時的行為，僅淡淡表示忘記了。鼓山分局長蔡鴻文表示，雖然飲料金額不高，但已造成店家困擾且涉及竊盜罪嫌，警方依規定受理並將違法行為送辦。呼籲民眾切勿貪小便宜、投機取巧，最終讓自己因此涉訟而後悔莫及。