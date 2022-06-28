根據外媒報導，美國拉斯維加斯一名男子福特（Kevin Ford）在漢堡王工作27年，期間全勤「從未請假」過，堪稱是勞工典範，不過當他要退休時，公司竟只給他一張電影票一袋糖果以及一些紀念品作為退休禮，他的故事被放到網路上後，許多網友被他的事蹟打動，在短短4天內捐款逾15.4萬（約台幣460萬）作為他的退休金。

福特除了在漢堡王辛勤工作27年，他也同時以單親父親的身分撫養兩名子女，在工作期間都非常勤奮工作；然而在他申請退休，公司竟只給了一份「感謝禮」，裡面只有一張電影票、一袋糖果、一杯咖啡、鋼筆和掛繩。對此福特說道:「我對任何事情都心存感激，有些人與我共事了20或30 年，但他們並不一定我能得到這些，我對任何事情都很滿意。」事實上，他當年離婚後為了爭奪子女的監護權，所以才會選擇找一份工作來做。

福特謙虛、懂感恩的心感動網友

他的故事上傳到推特後，眾網友看到他的「退休禮物」紛紛表示他應該獲得更多，也為他謙虛、知足、懂得感恩的心所震撼。根據他的女兒表示，福特退休本想去探望他的子女們，但深怕退休金不夠，便為他開了募資頁面。

I dunno. This horrendously sad to me

...27 years...reeses pic.twitter.com/sb4GHZrh6s — Born_Invincible (@IBC_Yoh) June 19, 2022

沒想到短短4天就獲得4000多位民眾捐款，總金額達到15.4萬美元，福特得知後除了感恩，也難掩激動情緒，說自己看到募款金額後哭了整整3天。他也透露，打算將這筆資金讓孫子、女上大學。