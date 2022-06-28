美國德州警方27日在一輛重型貨櫃車內發現大量遺體，德州媒體引述警方消息人士指出，現場發現46具遺體，當局已出動大批警車、救護車到場，據信死者都是移民，貨車內另有16人生還，目前已送醫治療。
綜合路透社、德州地方電視台KSAT-TV報導，美國德州警方27日在聖安東尼奧（San Antonio）南部郊區鐵軌旁一輛有18輪的重型貨櫃車內發現大量遺體，原先報導指現場發現至少20具遺體，後續執法人員表示，一共有超過40具遺體，德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，一共發現42具遺體，不過KSAT-TV則引述聖安東尼奧警方消息人士指出，約有46具遺體。
當地電視台WOAI TV報導，死者均為移民。
消息人士指出，車內還有16人緊急送醫。
畫面顯示，大批警車、救護車已抵達現場。
聖安東尼奧距離美國與墨西哥邊界250公里，當地27日氣溫高達攝氏39.4度，而且濕度很高。
墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）發布推文表示，墨西哥外交人員正在趕赴事發現場，不過目前仍無法確定死者國籍。
（持續更新）
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