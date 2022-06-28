由於國際燃料價格飆漲，電價費率審議會決議，平均電價調漲8.4%，其中高壓、特高壓的用電大戶的調漲電價15%，千度以下住宅、小商家及內需產業不調漲，若依照最新的電價標準估算，台積電一年電費成本將會增加40至50億，有網友擔心會影響到台積電的獲利，引起熱烈討論，但許多人卻認為，鋼鐵、傳產等用電量大且毛利更低的產業，所受到的衝擊會更大。

審議會決定，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，但考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

若依照調整後的計價方式估算，台積電一年電費支出將多出40至50億，讓PTT網友們擔心「護國神山」的獲利會受到影響，引起熱議，但有另一派網友卻認為，毛利率低的傳產衝擊最大，「鋼鐵業慘了」、「鋼鐵跟傳產比較慘，吃電又沒產值」、「應該先擔心低毛利的鋼鐵吧」、「台GG倒真是多慮了，最怕的是長年不賺錢的傳產。」

此外，有網友認為，比起漲電價，台積電更擔心停電或跳電，「GG應該最擔心停電吧，漲電費頂多少賺一點點點點」、「停電最慘」、「gg應該在意的是停電和跳電」、「GG只怕跳電，跳一次損失慘重」、「錢不是問題啊，最怕不穩定。」

中央社報導，有鋼鐵業者認為，今年鋼鐵業景氣不好，國際原料波動又大，電費調漲成本更難轉嫁。鋼鐵業龍頭中鋼則初估每年會增加8億成本，但詳細成本有待台電公告各時段電價的調整情況才能精算得知，