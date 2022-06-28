年底九合一選舉將至，針對衛福部長陳時中「呼之欲出」可能接受民進黨徵召出戰台北市長，港媒《中評社》卻指出，若陳時中真的參選，恐怕將有「黨內鬥爭」、「台北市長柯文哲」與「蔡政府內政問題」等三大炸彈等著他拆，同時更警告，若陳時中卸任指揮官後疫情再起、防疫又準備不足，恐將整天被柯追著打！

《中評社》今（28日）報導首先提到，據《美麗島電子報》27日所公布最新民調，陳時中防疫表現滿意度為62.5%、不滿意度34.7%，已回到4月時的標準，告別5月的低谷（滿意48.9%、不滿意47.6%）。

但《中評社》直言，若陳時中要參選，首先得拆的第一顆拆彈是黨內鬥爭、要角動作頻頻；綠營已完成12縣市長提名，「英系和親英系就占了7人，而現在也傳出新北市將徵召英系綠委羅致政參選，等於六都就有四都地方首長參選人由英系囊括，恐怕陳時中得先煩惱派系平衡」，但也指出，民進黨提名權掌握在蔡英文手上，派系之間的問題，「可能會是蔡英文一錘定音」。

此外，前交通部長林佳龍大動作爭取台北市長提名，並自曝內部對比式民調他已經以35%勝過陳時中的19%，而《新台灣國策智庫》17日公布民進黨內台北市長參選人支持度，林佳龍也以41.2%勝過陳時中的29.6%，《中評社》直言，上述問題都將成為民進黨內派系挑戰陳時中的基礎，「若處理不慎，恐出現黨內裂痕」。

而陳時中要拆的第二顆炸彈、也是最大的炸彈，即台北市長柯文哲。《中評社》指出，柯文哲整天在挑陳時中防疫毛病，有如「第四位參選人」，同時在《美麗島電子報》民調中，陳時中防疫滿意度雖超過6成，但在北市只有51%，代表台北市民對陳時中防疫政策不滿。《中評社》也提到，柯文哲現在已經在問猴痘防疫、0歲到6歲孩童打疫苗的問題，甚至指揮中心也預告9、10月恐將有另一波疫情，「若陳時中到時候卸任，但防疫政策仍準備不足，屆時陳時中恐被柯文哲每天追著打」。

《中評社》指出，陳時中要面對的第三個炸彈，是自己無法解決、蔡政府執政的內政議題，蔡政府27日已拍板調漲電價，雖是針對用電超過每月千度的住戶，與使用高壓、特高壓的產業界調漲電價15%，但已傳出台北捷運電費將增加3億元，該報更示警，如果到時候捷運票價漲價，民怨恐將衝擊蔡政府，而若「討厭民進黨」風向再起，陳時中的選情恐將不容樂觀。